مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي

12:38 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو وكريم فؤاد
  • عرض 9 صورة
    بن رمضان وزيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك لم يستفد من إمكانيات أحمد سيد زيزو.

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الزمالك مستفدش من زيزو ، وهو استفاد اكتر لأنه مشي ببلاش ورحيله كان غلطة مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب".

وأضاف: "الزمالك محتاج لاعيبة ومحتاج اسكواد اكبر من كدا، الأهلي حاليا أقوى بكتير وجمهور الزمالك عارفين كدا".

وأوضح: "زيزو بيحصل على راتب 100 مليون جنيه في الأهلي، بخلاف الأرقام اللي بيتقال عليها، 5 مليون وكدا لأنها غير صحيحة على الإطلاق".

وواصل: "الزملكاوية انقهروا على زيزو بردو، وليس أمام عاشور فقط لأنه كان نجم الفريق".

وأكمل: "زيزو بياخد 100 مليون في الأهلي، وميستاهلش الرقم ده، ومفيش لاعب في مصر يستاهل 100 مليون".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك زيزو نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة