"ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك لم يستفد من إمكانيات أحمد سيد زيزو.

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الزمالك مستفدش من زيزو ، وهو استفاد اكتر لأنه مشي ببلاش ورحيله كان غلطة مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب".

وأضاف: "الزمالك محتاج لاعيبة ومحتاج اسكواد اكبر من كدا، الأهلي حاليا أقوى بكتير وجمهور الزمالك عارفين كدا".

وأوضح: "زيزو بيحصل على راتب 100 مليون جنيه في الأهلي، بخلاف الأرقام اللي بيتقال عليها، 5 مليون وكدا لأنها غير صحيحة على الإطلاق".

وواصل: "الزملكاوية انقهروا على زيزو بردو، وليس أمام عاشور فقط لأنه كان نجم الفريق".

وأكمل: "زيزو بياخد 100 مليون في الأهلي، وميستاهلش الرقم ده، ومفيش لاعب في مصر يستاهل 100 مليون".