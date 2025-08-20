24 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدى أفشة

كتب - يوسف محمد:

"القاضية ممكن"، هكذا اشتهر نجم وسط النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، بعد هدفه التاريخي الذي أحرزه في مرمى نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، الذي جعله واحدا من اللاعبين الذين يتمتعون بمكانة خاصة في قلوب الجماهير الحمراء.

ومكانة أفشة الخاصة لم تأتي فقط بسبب هدف نهائي أفريقيا، الذي يعد الأهم والأفضل في تاريخ اللاعب، إلا أن صاحب القميص رقم 19 في القلعة الحمراء، له الكثير من اللقطات المضيئة والمؤثرة، التي وضعته في منطقة خاصة ومميزة لدى الجماهير الأهلاوية.

ويخلاف الإمكانيات الفنية والمهارية الكبيرة التي يتمتع بها نجم الأهلي، إلا أن أخلاقه العالية والطيبة التي يتمتع بها، جعلت الجماهير تشعر عند متابعته وأنهم يتابعون شخص قريب منهم وليس نجم كرة أو شخصية مشهورة، وهذه من أكبر الأمور التي قربت أفشة من الجماهير بشكل كبير، خاصة في ظل أسلوبه العفوي الذي يميزه عن غيره.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدى أفشة

ودائما ما ينظر الكثير من الجماهير وبالأخص الأطفال والشباب إلى نجم كرة القدم، على أنه مثل أعلى بالنسبة له يطمح أن يكون مثله، لذلك نجد أن لاعبي كرة القدم باتت أخبارهم مصدر اهتمام دائم للكثير من المتابعين وبشكل خاص الأمر الخاصة بالجانب الأسري، الذي يغيب كثيرا عن عدد من المتابعين.

وولد صاحب الـ29 عاما، في مارس من عام 1996 بقرية كومبيرة التابعة لمحافظة الجيزة، لأسرة متوسطة الحال تتكون من ثلاثة أفراد فقط وهم والده ووالدته وشقيقه.

ولم تكن حياة نجم الأهلي بالسهولة التي يعتقدها الكثير من الجماهير، حيث قال أفشة في تصريحات سابقة: "حياتي في البداية لم تكن سهلة فلم يكن لدي الإمكانيات المادية التي تساعدني على الذهاب إلى التدريب، لذلك انقطعت فترة عن الذهاب إلى تدريبات إنبي عندما كنت بعمر 11 عاما، بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية ولكن الكابتن عماشة مدرب إنبي تواصل معي واستمر عامين يأخذني بسيارته إلى التدريبات".

ومع البدايات الصعبة لنجم وسط المارد الأحمر، سبق وتحدث في تصريحات سابقة، أنه كان يحرص على مساعدة أهله وعدم الاثقال عليهم من الناحية المادية، حيث قال: "كنت أعمل مع والدتي في بيع الفراخ وافتخر بهذا الأمر، وكنت دائما أمسك الفراخ وأقوم بذبحها، لذلك تم تسميتي بأفشة".

وكشف أفشة في تصريحات سابقة، أن والده من أسباب تعلقه وحبه لكرة القدم، حيث قال: "كان هناك ثلاثة أيام في الأسبوع لابد أن نلعب بهم كرة، وهم "حد، خميس وجمعة"، حيث كان والدي وأشقائه يمارسون كرة القدم بانتظام في هذه الأيام، لذلك تعلقت بكرة القدم وبدأت في ممارستها بشكل يومي بعد ذلك".

ويمتلك نجم النادي الأهلي، شقيق واحد فقط ويسمى طه مجدي، هو يشبه شقيقه إلى حد كبير، هو ما لاحظه الكثير من الجماهير بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة مختلفة.

وأفشة ولد لعائلة أهلاوية، حيث أكدت والدته في تصريحات صحفية من قبل: "العائلة كلها زملكاوية ورفضت أن محمد يروح الزمالك، لأني بشجع الأهلي من وقت كبير".

محمد مجدي أفشة وزوجته

وصاحب الـ 29 عاما، متزوج منذ أكتوبر من عام 2023، من سيدة تدعى نيرمين محمد وهى من نفس بلدته "كومبيرة" التابعة لمحافظة الجيزة، لكنه يحرص دائما على عدم ظهورها في أي مناسبة.

ونجم وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني أنجب من زوجته حتى الآن طفل واحد وهو مالك محمد مجدي.

