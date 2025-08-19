مدرب الزمالك يعتذر عن تصريحاته: "كنت أعاني من آلام في الظهر"

كتبت-هند عواد:

اعتذر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، عن تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق ضد المقاولون العرب.

ورد فيريرا على أحد الصحفيين الذي قال له: "هاردلك على المباراة ما سبب هذه النتيجة؟"، قائلا: "هاردلك على ماذا؟ نحن لم نخسر.. الزمالك تعادل".

وقال يانيك فيريرا في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "أرغب في الاعتذار عما حدث في المؤتمر الصحفي السابق، بسبب عصبيتي خاصة أنني كنت أعاني من آلام في الظهر، وهو ما دفعني لإنهاء المؤتمر بشكل سريع، أتمنى أن يقدر الجميع موقفي".

وأضاف عن مواجهة مودرن سبورت: "عملنا على استشفاء اللاعبين بشكل مناسب قبل اللقاء، وحصلنا على إجازة لمدة يوم وبدأنا بعدها الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وفي التدريبات، ودعم الجماهير في المباراة السابقة كان عظيمًا، ونحاول إسعادهم، والفريق افتقد بعض الأمور الفنية في اللقاء وهو ما حرمنا من تسجيل أهداف، وتعلمنا من ذلك ونعمل على التطور من مباراة للأخرى من أجل الوصول لأفضل أداء".

وواصل: "واجهنا ظروفًا غير جيدة في المباراة السابقة، ومنها أرضية الملعب ولن نشكو كثيرًا، ولكن سنسعى للحلول الفنية في الفترة المقبلة، سعداء بخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة على ستاد هيئة قناة السويس في ظل حالة الملعب الجيدة".

واختتم فيريرا: "البرازيلي خوان ألفينا قدم مردودًا جيدًا خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة السابقة، وحاول كثيرًا وظهر له تأثير سريع مع الفريق، وسيكون له شأن في الفترة المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة للفلسطيني عدي الدباغ، فهو لاعب متميز ومع تقديم الفريق الشكل الأفضل من الناحية الهجومية سيكون للاعب شكل جيد مع الزمالك".

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية