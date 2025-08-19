بعد سحب أرض 6 أكتوبر.. استغاثة من شيكابالا بشأن الزمالك

كتبت-هند عواد:

وجه محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أزمة سحب أرض النادي في السادس من أكتوبر.

وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام": "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات".

وأضاف: "وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا، وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي".

واختتم شيكابالا: "كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم".

