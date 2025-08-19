مباريات الأمس
جميع المباريات

مصدر يكشف لمصراوي سبب عدم ظهور برنامج إبراهيم فايق مع انطلاق الدوري

11:00 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم ظهور برنامج إبراهيم فايق حتى الآن رغم خوض جولتين من منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن طاقم عمل البرنامج كاملاً حصل على إجازة لمدة شهر ويقضي إبراهيم فايق مقدم البرنامج خلال الفترة الجارية إجازته بأحد المدن الساحلية بمصر.

ويقدم إبراهيم فايق عبر فضائية MBC2 ببرنامج "الكرة مع فايق" من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً.

وكانت منافسات الموسم الجاري من الدوري قد انطلقت يوم 8 أغسطس الجاري وستقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة بإقامة 4 مباريات بداية عند السادسة مساءً بمواجهة البنك لنظيره كهرباء الإسماعيلية واستضافة فريق طلائع الجيش لنظيره فاركو ثم مباراتين عند التاسعة يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الاتحاد ويحل بيراميدز ضيفًا على المصري.

إبراهيم فايق برنامج إبراهيم
