عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا

القاهرة – مصراوي

عبر الكابتن عماد النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي الرسمية، عن رأيه في المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، وكشف موقف الأول من جلوسه احتياطيًا.

وقال النحاس:"النادي الأهلي محظوظ بامتلاكه اثنين من أفضل حراس المرمى في مصر، وهما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، التنافس بينهما طبيعي، والاختيار بين من يبدأ أساسيا يعود إلى الجهاز الفني، الشناوي قيمة كبيرة، وهو قائد الفريق وحارس المنتخب الوطني الأول"

وتابع:"الشناوي ليس لديه أي مشكلة في أن يبدأ مصطفى شوبير مباريات الدوري، والمدير الفني يتحدث مع الحراس باستمرار، وكذلك مدرب حراس المرمى، لا أرى أن هذا الموضوع يستحق كل الاجتهادات والكتابات التي يتم تداولها."

وأوضح النحاس:"في النهاية، القرار يعود إلى المدير الفني ريبيرو، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن الأهلي مستفيد من وجود منافسة قوية في مركز حراسة المرمى، لدينا حارس صاحب خبرة كبيرة، وآخر شاب وواعد وقادر على الاستمرار في المسيرة، كما اعتدنا في الأهلي."

واختتم النحاس حديثه قائلاً:"القرار الفني حول من يحرس المرمى يخص مدرب الحراس والمدير الفني فقط، ونحن فخورون بأن الأهلي يضم اثنين من أفضل الحراس في إفريقيا والشرق الأوسط."