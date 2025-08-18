موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري
كتب ـ محمد الميموني:
يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الإثنين المقبل 21 أغسطس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت
وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد" القاهرة الدولي".
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.
يذكر أن فريق الزمالك قد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط بينما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس بالرصيد ذاته.
