موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

كتب ـ محمد الميموني:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الإثنين المقبل 21 أغسطس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد" القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

يذكر أن فريق الزمالك قد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط بينما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس بالرصيد ذاته.