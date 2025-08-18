شركة تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر الجماهير لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي رد قيمة التذكرة المدفوعة طبقًا لوسيلة الدفع المستخدمة عند الحجز بالنسبة للجماهير التي حجزت تذاكر مباراة الزمالك وموردن سبورت.

وذكرت شركة تذكرتي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"بناءً علي قرار رابطة الأندية المصرية تم نقل ملعب مباراة مودرن سبورت و الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس فى دوري النيل وعليه سيتم رد قيمة التذكره المدفوعة طبقاً لوسيلة الدفع المستخدمه عند الحجز".

ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وكان رابطة الأندية المحترفة قد أوضحت عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم، أن مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلاً من ستاد القاهرة الذي سيتم إغلاقه للصيانة.

اقرأ أيضًا:

"سيارته تعرضت لتلفيات كبيرة".. المقاولون العرب يكشف تفاصيل الحادث المروع للاعبه

"اثنتان للزمالك وواحدة للأهلي".. تغيير ملعب 6 مباريات في الدوري المصري