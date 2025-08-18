كتب- يوسف محمد:

تلقت الرياضة المصرية صدمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بمقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء، في حادث مروع بعد العثور على جثتها داخل منزلها متأثرة بثلاث طلقات نارية على يد زوجها.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج بعد إطلاق النار على زوجته، قام بإطلاق النار على نفسه وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، بالإضافة إلى وجود طفليهما داخل المنزل.

وكانت النيابة العامة، صرحت أمس بدفن جثمان المجني عليها، بعد الانتهاء من تشريح الجثمان، تم تسليم الجثمان إلى أهلها، التي قامت بتشييع جثمان الراحلة.

تفاصيل مقتل دينا علاء لاعبة الجودو

وبدأت الأزمة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الرمل يفيد بوجود حادث إطلاق نار تسبب في وفاة سيدة وإصابة زوجها، على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال المباحث إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات والمعاينة بشكل مباشر.

وأثبتت المعاينة وجود جثة الزوجة دينا علاء داخل شقتها ملقاة على الأرض، متأثرة بثلاث طلقات وبجانبها زوجها مصابا بطلق ناري هو الآخر وبجواره السلاح الذي استخدم في الجريمة وبدورهم قام خبراء الأدلة الجنائية بجمع فوارغ الطلقات ورفع البصمات من مكان الحادث، تنفيذا لتعليمات النيابة التي أمرت أيضًا بالاستعانة بالطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

وطبقا للتحريات الأولية، فلم يتم حتى الآن تحديد الدوافع الأساسية للجريمة.

ويذكر أن جنازة الراحلة دينا علاء أقيمت أمس الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري عقب صلاة الظهر.

نعي نادي سموحة ووزارة الرياضة لدينا علاء

وحرص مجلس إدارة نادي سموحة على نعي الراحلة في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "ينعى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس "محمد فرج عامر" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، فقيدة النادي والرياضة اللاعبة "دينا" علاء" لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

ومن جانبه قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بنعي الراحلة دينا علاء، في بيان رسمي، جاء كالتالي: "ينعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى، وفاة لاعبة نادي سموحة للجودو دينا علاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان".