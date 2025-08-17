مباريات الأمس
بعد مواجهة آرسنال.. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل

03:30 م الأحد 17 أغسطس 2025
    محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 مع منتخب مصر
    منة طارق ومحمد صلاح بقميص منتخب مصر
    محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 مع منتخب مصر
    محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 مع منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر ومحمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول
    محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر
كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لخوض معسكر هام للفراعنة في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتحدد موعد انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب يوم ١ سبتمبر المقبل، وذلك بعد خوض لقاء فريقه ليفربول أمام آرسنال.

وتقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم 31 أغسطس الجاري، ومن المنتظر ان يخوض صلاح اللقاء ثم يطير إلى القاهرة للانضمام للمعسكر الذي سينطلق مطلع الشهر.

محمد صلاح منتخب مصر معسكر منتخب مصر ليفربول موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
