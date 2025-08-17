بعد مواجهة آرسنال.. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لخوض معسكر هام للفراعنة في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتحدد موعد انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب يوم ١ سبتمبر المقبل، وذلك بعد خوض لقاء فريقه ليفربول أمام آرسنال.

وتقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم 31 أغسطس الجاري، ومن المنتظر ان يخوض صلاح اللقاء ثم يطير إلى القاهرة للانضمام للمعسكر الذي سينطلق مطلع الشهر.