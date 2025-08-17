كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره منتخب آيسلندا، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويلتقي المنتخب المصري للناشئين نظيره آيسلندا، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس لبطولة العالم تحت 19 عامًا.

موعد مباراة مصر وآيسلندا في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

من المقرر أن تقام مباراة مصر وآيسلندا مساء اليوم الأحد، الموافق 17 أغسطس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل لربع النهائي بعد التعادل في مباراتي الدور الرئيسي أمام التشيك (35-35) والدنمارك، عقب تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة،

وفي دور ربع النهائي، خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29، ليفشل في التأهل للدور النصف النهائي.