مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأيسلندا في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

11:49 ص الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    يد منتخب مصر للناشئين
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (8)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (7)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (2)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (5)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد يتعادل مع التشيك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره منتخب آيسلندا، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويلتقي المنتخب المصري للناشئين نظيره آيسلندا، ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس لبطولة العالم تحت 19 عامًا.

موعد مباراة مصر وآيسلندا في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

من المقرر أن تقام مباراة مصر وآيسلندا مساء اليوم الأحد، الموافق 17 أغسطس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل لربع النهائي بعد التعادل في مباراتي الدور الرئيسي أمام التشيك (35-35) والدنمارك، عقب تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة،

وفي دور ربع النهائي، خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29، ليفشل في التأهل للدور النصف النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب لكرة اليد منتخب مصر لشباب اليد موعد مباراة مصر وآيسلندا مباراة مصر وآيسلندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان