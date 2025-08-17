كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل نقل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إلى المستشفى عقب مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب التي أقيمت أمس السبت.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، ‫أن المدير الفني البرتغالي كان يعاني من إعياء قبل المباراة بنزلة برد، و ألم في المعدة حصل على مسكنات.

وأضاف المصدر، أن فيريرا عقب المباراة حضر للمؤتمر الصحفي، وفور نزوله لغرفة الملاعب شعر بألام مرة أخرى وهو ما جعل جون إدوارد المدير الرياضي يصطحبه إلى المستشفى فورا.

وتابع المصدر، أن فيريرا خضع لبعض الفحوصات الطبية وظل تحت الملاحظة بضع ساعات ومن ثم غادر رفقة جون إدوارد، وتوجه إلى مقر إقامته للحصول على راحة تامة اليوم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب أمس.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الإثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.