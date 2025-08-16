تحدث محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، عن واقعة ارتداء مدافع فريق بيراميدز محمود مرعي، لقميص رقم 5 والذي يعود لزميله على جبر الذي كان غائبا عن قائمة مباراتهم أمام الإسماعيلي قبل أن يستبدله في وقت لاحق من المباراة باسمه.

بيراميدز كان قد فاز بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أول أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" هي واقعة لا تحدث كثيرًا فاللاعب عاقل بالغ راشد يعرف رقم قميصه، والأصل أن كل نادِ يُبلغ الرابطة بأرقام لاعبيه قبل انطلاق الموسم ويتم الالتزام بها وحال رغبة النادي أو اللاعب تغييرها يُخطر الرابطة بالأمر وحال عدم الالتزام يتم معاقبة الطرفين النادي واللاعب".

وأشار خبير اللوائح إلى أن اللاعب يكون مُخيّرا في الحذاء الذي يرتديه بالمباريات وكذلك الرقم إن كان هناك فرصة للحصول عليه لذا فهو مُلزم، مشيرًا إلى أن خطورة عدم الالتزام قد تؤدي لتسجيل رقم لاعب بدلاً من الآخر في البطاقات الملونة.

وأتم بيومي تصريحاته بالتنويه إلى وجود جزء من المسؤولية للحكم الذي يجب عليه الانتباه لمثل هذه الأمور قبل انطلاق المباريات.

لائحة رابطة الأندية لموسم 2025/26، تنص على أنه لا يجوز لأي لاعب أن يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة، ويجب أن يكون الرقم واحد على جميع ملابس اللاعب وحسبما هو موضح في التعاميم المبلغة للأندية بذلك ومن يخالف تلك القواعد يتم إنذار النادي مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 10000 ألف جنيه مصري في المرة الأولى على الجهاز الإداري واللاعب، وحال تكرار الأمر، تزيد العقوبة بواقع 10000 جنيه مصري عن كل مرة.

