أبدى مهاجم الأهلي محمد شريف سعادته بالعودة للتسجيل مع فريق ببطولة الدوري، مشيراً إلى أن الأهم كان الفوز وتحقيق الانتصارات.

وسجل محمد شريف هدفاً في فوز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وقال شريف في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه:"حققنا فوزًا مهمًّا على فاركو بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت، تعلمنا من أخطائنا بعد الجولة الأولى وكان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز أمام فاركو".

وأتم اللاعب الذي سجل هدفه الرسمي الأول مع الأهلي بعد عودته يوم أمس أمام فاركو تصريحاته بقوله:" تسجيل هدف مبكر في المباراة يساعد الفريق على تحقيق هدفه من خلال خلق مساحات"، مشددًا على أن أي هدف يسجله الفريق هو عمل جماعي وعلى بذله أقصى جهد مع الفريق لإسعاد الجماهير.

وكان شريف صاحب الـ 29 عامًا قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

ويعد هدف شريف الأول له في الدوري منذ 761 يومًا، منذ هدفه في شباك المقاولون العرب بمسابقة الدوري المصري عام 2023 قبل الرحيل عن الأهلي للانضمام لصفوف الخليج.

