"رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري

05:00 ص السبت 16 أغسطس 2025
كتب - مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء يوم أمس الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية للموسم الحالي من بطولة الدوري المصري.

البداية كانت بتعادل فريق بتروجيت بهدفين لمثلهما أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، ثم فاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو وفاز حرس الحدود بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي.

ويستعرض مصراوي 4 حقائق من وقائع اليوم الثاني

1) ناديان يتذوقان طعم الفوز

حقق فريقا الأهلي وحرس الحدود فوزهما الأول في الموسم الجاري من الدوري بعدما تعادل الأول بهدفين لمثلهما أمام نظيره مودرن سبورت بالجولة الأولى فيما خسر فريق حرس الحدود بالجولة ذاتها بهدفين نظيفين على يد المصري.

2) الفوز الأكبر

حقق الأهلي الفوز الأكبر في اليوم برباعية مقابل هدف على حساب نظيره فاركو وهو الفوز الأعلى في الموسم حتى الآن.

3) نقطة أولى للوافد الجديد

حصد فريق كهرباء الإسماعيلية ـ الوافد على الدوري الممتاز في الموسم الجاري ـ على النقطة الأولى له بعد تحويل تأخره بهدفين نظيفين لتعادل مع فريق بتروجيت.

فريق كهرباء الإسماعيلي قد خسر في ظهوره الأول بالموسم بهدف نظيف على يد نظيره الجونة.

4) زيزو الهداف

سجل زيزو هدفين خلال مباراة فاركو ليتساوى مع لاعب المصري عبدالرحيم دغموم هداف الموسم الجاري حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مبارة الأهلي وفاركو الأهلي ضد فاركو الدوري المصري مباريات الدوري المصري
