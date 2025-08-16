قرار من الأهلي ضد حكم مباراة الفريق أمام فاركو

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الحكم محمد معروف حكم مباراة الفريق ضد فاركو، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي قرر التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد معروف، بسبب أخطائه في مباراة الفريق أمام فاركو، أبرزها طرد محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر.

وكان معروف أشهر البطاقة الحمراء لهاني، في مباراة أمس بعدما رأى أن اللاعب يتباطئ في الخروج من أرضية الملعب، بعد قرار المدرب باستبداله ليقوم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية له، ومن ثم يخرج له البطاقة الحمراء.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوزا كبيرا على حساب فاركو أمس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

ويعد هذا الفوز هو الأول للمارد الأحمر، تحت قيادة المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو، منذ توليه القيادة الفنية للأهلي في مايو الماضي 2025.

