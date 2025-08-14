كتب- محمد عبدالهادي:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المقاولون العرب.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بأفضل صورة للقاء المقبل.

كما قام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية وفنية استعدادًا للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وألقى المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين خلال المران، وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

من جانبه أكد الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، أن اللاعب أحمد ربيع المنضم حديثًا لصفوف الفريق، قد بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.