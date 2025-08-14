كتب- محمد خيري:

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك ثقافة مختلفة بشأن موضوع المعسكرات المغلقة قبل المباريات، في الدوريات الأوروبية بكل تأكيد الذي يتجمع فيه لاعبو أي فريق صباح يوم المباراة، بينما الأمر مختلف في مصر، وهناك نظام خاص بإقامة المعسكر قبلها بـ24 ساعة لفرض المزيد من التركيز.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "لابد من تعديل لائحة العقوبات، خصوصا في حال التجاوز ضد لاعبين ومدربين بألفاظ خارجة، ولابد أن يكون هناك معايير معينة للعقوبات.. لابد من وضع لائحة مناسبة لتلك الأمور".

وأضاف: "من حق زيزو تقديم بلاغ للنائب العام، وكذلك تحرك النادي الأهلي مع اللاعب لحمايته أمر جيد، وذلك لمنحه أكبر قدر من التركيز داخل الملعب فقط، وهذه الأمور يتم تركها للإدارة القانونية في النادي الأهلي فقط".

وواصل: "أحمد عبدالقادر عقده لازال ممتد، وهناك لوائح في الفيفا تمنح اللاعب حقوق معينة منها التدرب بنسبة معينة مع الفريق، وأتوقع أنه سوف يشارك في المران الجماعي بعيدًا عن حسابات المشاركة في المباريات، هي أمور تتعلق بالمدرب، أو اللاعب، وأرى أن يتم منحه فرصة المشاركة، والنادي يتعامل معه باحترافية".

وزاد: "أليو ديانج لابد أن عنصر أساسي داخل الأهلي وهو (رأس مال النادي) وكان يجب الجلوس مع المدرب وابلاغه بأن الأهلي في حاجة لوجود اللاعب لعدة أعوام، حتى لو كان غير مقتنع به فنيًا، لكن الإدارة الرياضية يجب أن يكون له دور من أجل حسم ملف الإبقاء عليه، وهذا الامر لابد أن يحدث حتى لو لم يكن مُعتاد داخل النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي لديه لاعبين هم رأس مال النادي، ولابد من الاحتفاظ بهم بعيدا عن وجهات نظر المدربين، هناك أحاديث حول إدارة رؤوس المال، فماذا لو كان للمدرب رأي بأنه غير مقتنع بـ "زيزو" فهل سيتم ابعاده عن المباريات؟!.. هذه جزئية مهمة يجب أن يتدخل فيها النادي بشأن ديانج".

وأضاف: "يجب منح محمد شكري الثقة في المباراة المقبلة والاستمرار في الدفع به أساسيا، مع وجود أشرف داري وياسين مرعي ومحمد هاني في الخط الخلفي، والوسط ديانج وتريزيجيه وبن رمضان، والهجوم زيزو وجراديشار وبنشرقي".