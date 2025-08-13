مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم لاعب الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي اغلأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسر إبراهيم، قبل أيام قليلة من مباراة فريقه أمام فاركو بالدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لاعب الفريق ياسر إبراهيم، تعرض لإصابة عضلية في مباراة مودرن سبورت الماضية، سيجري فحصا طبيا غدا لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فاركو المقبلة.

وكان المارد الأحمر وقع في فخ التعادل أمام فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن النادي المدير الفني للمارد الأحمر، خوسيه ريبيرو لم يتمكن من تحقيق أي فوز مع الفريق حتى الأن في أي مباراة رسمية، حيث خاض 4 مباريات، تعادل في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين