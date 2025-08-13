مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم لاعب الفريق

07:00 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 6 صورة
    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي اغلأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ياسر إبراهيم، قبل أيام قليلة من مباراة فريقه أمام فاركو بالدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لاعب الفريق ياسر إبراهيم، تعرض لإصابة عضلية في مباراة مودرن سبورت الماضية، سيجري فحصا طبيا غدا لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة فاركو المقبلة.

وكان المارد الأحمر وقع في فخ التعادل أمام فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن النادي المدير الفني للمارد الأحمر، خوسيه ريبيرو لم يتمكن من تحقيق أي فوز مع الفريق حتى الأن في أي مباراة رسمية، حيث خاض 4 مباريات، تعادل في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي وفاركو ياسر إبراهيم إصابة ياسر إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة