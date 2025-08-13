"الأصغر سنا".. الغندور يفجر مفاجأة حول تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة حول تمديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي.

ويغيب إمام عاشور، عن الملاعب في الفترة الحالية، بعدما تعرض للإصابة رفقة الفريق الأحمر، في المباراة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، بخلع في الكتف.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لن يمدد امام عاشور تعاقده مع الأهلي لمدة سنتين إلا لو حصل من بداية الموسم على عقد يفوق أو يتساوى مع عقد زيزو أو تريزيجيه لإنه هداف الفريق و الأصغر سناً".

ويواجه الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.