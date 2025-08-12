مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

"جون إدوارد مصمم".. شوبير يكشف تطورات جديدة حول موقف فتوح مع الزمالك

01:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الإعلامي المصري أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، حول موقف أحمد فتوح من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك.

ويخوض فتوح في الفترة الحالية تدريبات منفردة، بقرار من جون إدوارد، بعد معاقبة اللاعب بسبب حضوره إحدى الحفلات دون الحصول على إذن.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك لم يقرر العفو عن أحمد فتوح حتى الآن ولم يخوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وجود إدوارد المدير الرياضة مصمم على وضع ضوابط للجميع".

وأضاف: "اللاعب لا يزال يتدرب بشكل فردي، وتم تغريمه ماليًا وعوقب بشكل قوي لكنه ملتزم بتعليمات الجهاز الفني للاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية في أي وقت".

واختتم: "أنا على المستوى الشخصي، أتمنى أن تكون هذه المشكلة هي الأخيرة لـ أحمد فتوح، ويعود مرة أخرى ويلتزم بشكل جيد، ويكون أقوى من الفترة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير جون إدوارد تطورات جديدة أحمد فتوح نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق