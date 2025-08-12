"جون إدوارد مصمم".. شوبير يكشف تطورات جديدة حول موقف فتوح مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، حول موقف أحمد فتوح من العودة للتدريبات الجماعية لنادي الزمالك.

ويخوض فتوح في الفترة الحالية تدريبات منفردة، بقرار من جون إدوارد، بعد معاقبة اللاعب بسبب حضوره إحدى الحفلات دون الحصول على إذن.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك لم يقرر العفو عن أحمد فتوح حتى الآن ولم يخوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وجود إدوارد المدير الرياضة مصمم على وضع ضوابط للجميع".

وأضاف: "اللاعب لا يزال يتدرب بشكل فردي، وتم تغريمه ماليًا وعوقب بشكل قوي لكنه ملتزم بتعليمات الجهاز الفني للاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية في أي وقت".

واختتم: "أنا على المستوى الشخصي، أتمنى أن تكون هذه المشكلة هي الأخيرة لـ أحمد فتوح، ويعود مرة أخرى ويلتزم بشكل جيد، ويكون أقوى من الفترة الماضية.