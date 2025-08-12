كتب - يوسف محمد:

رد أحمد شوبير حارس مرمى النادي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضده أمام المجلس الأعلى للإعلام.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي: "الأهلي نادي كبير وهو النادي الأفضل والأكبر في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وأكثر نادي يمتلك قيم ومباد، ثوابت وأصول (نادي ابن أصول) وهنا أقصد أيضًا الأصول المالية".

وأضاف: "اجبي داخل قناة النادي الأهلي، هى حماية النادي والدفاع عن حقوقه بشكل قوي، بالإضافة إلى التنبيه إذا كان هناك خطأ، انتقلت من حراسة مرمى الفريق في الملعب إلى حراسته في الإعلام وهذا شرف كبير".

وتابع: "من طبيعة شخصيتي هى أن اعترف بالخطأ حينما أكون مخطئ، لكن إذا كنت على حق أكمل في طريقي مهما كانت العواقب، (وياما دقت على الراس طبول)، خاصة وأنا من النوع الذي لا يقلق ولا يخاف من أي شئ، خاصة عندما أقدم المعلومة الصحيحة وما ذكرته بالأمس هو الصحيح".

وأكمل: "أنا أكتر شخص تعرض لعقوبات وإيقافات، لكنني استمريت في طريقي، كما أنني كنت أكثر الأشخاص صداما مع جماهير الأهلي في 2007 خوفا عليهم، ولم يسمع أي شخص تنبيهاتي حتى حدثت الكارثة في 2012".

واختتم شوبير تصريحاته: "إذا سمحنا للمدرجات أن تخوض في الأعراض، فعليه العوض ومنه العوض، إذا كان المسؤولين عن بعض المؤسسات الرياضية لا يعلمون هذا الأمر فهنا توجد كارثة كبيرة".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن أمس الإثنين الموافق 11 أغسطس الجاري، التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحمد شوبير، بسبب ما وصفه مجلس إدارة الزمالك بالتجاوزات الدائمة منه في حق النادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

سخرية بسبب المجاملات.. تصريحات قوية من نجم الزمالك السابق بخصوص تنظيم الدوري المصري



وجه جديد في تدريبات الزمالك لمباراة المقاولون.. وترحيب خاص من اللاعبين به





