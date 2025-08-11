مباريات الأمس
الزمالك يجهز عدي الدباغ لمواجهة المقاولون العرب

04:24 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، الفلسطيني عدي الدباغ، لمواجهة الأبيض المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك عدي الدباغ في المباراة الماضية مع الزمالك، أمام سيراميكا كليوباترا، في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز، وظل على مقاعد البدلاء نظرا لعدم الجاهزية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عدي الدباغ، سيكون له فرصة كبيرة في المشاركة خلال المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، ولكن بشكل أساسي أو احتياطي، يحددها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وقرر المدير الفني البلجيكي، نقل المران من الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، إلى ملعب الكلية الحربية بداية من اليوم الإثنين.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
