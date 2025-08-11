"بصمة لصيفية القطبين والزمالك ينجو".. 5 حقائق من الجولة الأولى للدوري

أُختتمت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري بثلاث مباريات؛ إذ فاز فريق الجونة بهدف نظيف على نظيره كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد على المسابقة.

وساد التعادل السلبي في مباراتين آخرتين وهما البنك الأهلي وغزل المحلة وكذلك فاركو ونظيره إنبي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 5 حقائق من منافسات الجولة الأولى للدوري المصري موسم 2025/26:

1) بداية وختام سلبي

انطلق الموسم بتعادل سلبي بين وادي دجلة ونظيره بيراميدز فيما اختتمت الجولة بتعادلين سلبيين بين البنك الأهلي وغزل المحلة وكذلك فاركو ونظيره إنبي.

وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات منها أربع مباريات سلبية:

وادي دجلة 0 ـ 0 بيراميدز

سموحة 1 ـ 1 طلائع الجيش

مودرن سبورت 2 ـ 2 الأهلي

الإسماعيلي 0 ـ 0 بتروجت

البنك الأهلي 0 ـ 0 غزل المحلة

فاركو 0 ـ 0 إنبي

2) الزمالك ينجو

شهدت الجولة الأولى تعثرًا لثنائي القمة الأهلي المتوّج بلقب الموسم الماضي من الدوري وبيراميدز وصيفه فيما نجا الزمالك الذي حلّ ثالثًا بالموسم الماضي وفاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة.

3) بصمة صيفية للقطبين

ظهرت بصمات الصفقات الجديدة التي أبرمها قطبي المسابقة الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على سيراميكا كليوباترا سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة إذ صنع الهدف الأول المحترف الفلسطيني آدم كايد، فيما تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت من صناعة أحمد سيد "زيزو" الذي انضم بعد نهاية تعاقده مع الزمالك فيما سجلهما أحمد رضا وزميله ياسين مرعي القادم من نادي فاركو.

4) فوز تاريخي للجونة

الفوز الذي حققه فريق الجونة على نظيره كهرباء الإسماعيلية يعد تاريخيًا إذ لم يفز في أي مباراة افتتاحية له في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري.

5) صمود للأندية الجماهيرية

شهدت الجولة صمودًا للأندية الجماهيرية ففاز المصري بثلاثية على نظيره الجماهيري الاتحاد، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، وتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت وكذلك الإسماعيلي أمام بتروجت وغزل المحلة أمام البنك الأهلي.