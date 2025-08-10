كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لجماهير الأهلي، نظرا للهجوم على المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد التعثر في المباراة الأولى بالدوري أمام مودرن سبورت والتعادل 2\2.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مودرن استحق التعادل والأهلي استحق العقاب، لإن النادي بدأ الموسم الجديد بعقلية إن الدوري والكأس والبطولات المحلية وحتى الإفريقية مضمونين".

وأضاف: "أصبحنا ننظر إلى كأس العالم فقط، وهذا الكلام لا يصح في كرة القدم نعم الدوري طويل وهناك عدد كبير من اللاعبين سيشاركون، لكن الأهلي فقد نقطتين مهمتين خاصة أن منافسه الأصلي الزمالك حقق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا".

وأوضح: "الأهلي استحوذ بصورة سلبية في الشوط الأول، والأمور أصبحت أفضل في الشوط الثاني لكن أنا بقف عند الجماهير وأتذكر في كأس العالم للأندية".

وتابع: "الناس بدأت تهاجم ريبيرو بعد التعادل مع إنتر ميامي، وهاجموه بعد الخسارة من بالميراس، ثم أشادوا به بعد مباراة بورتو، ولا يصح أن تنتشر نغمة ريبيرو لا يصلح للأهلي، يا جماعة مينفعش الكلام ده ولا بعد التعادل أطالب برحيل المدرب وبعد الفوز أطلع به السما، مفيش حد في الدنيا بيعمل كدة".

وأردف: "المبالغة في الحكم دائمًا خطأ، سواء في حالة الحكم على لاعب أو مدرب أو الفريق بشكل عام لازم ناخد وقتنا، ده الجماهير معترضة على تصريحات ريبيرو بعد المباراة، بأن التعادل أفضل من الخسارة مع إن كرة القدم كدة".

وشدد: "لازم المدرب ياخد فرصته، والمباريات الودية قد تكون خادعة لكن الإجمالي الناس مش مبسوطة من أداء الأهلي، والفريق أهدر فرص كان ممكن تغير الشكل".

واختتم تصريحاته: "الناس لازم تهدى، لإن الجماهير بتقلب على اللاعبين بعد كل لعبة مش شوط ولا ماتش، طيب هيلعبوا إزاي؟، لكن لازم نأكد إن مباراة مودرن ناقوس خطر وجرس إنذار للأهلي".