القاهرة - مصراوي

شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مشادة كلامية بين أحمد السيد "زيزو" وحكم المباراة.

وقعت المشادة عندما تواجد زيزو داخل مرمى أبو جبل أثناء علاجه، حيث طلب الحكم من زيزو مغادرة منطقة الجزاء، لكنه رفض.

وقال زيزو للحكم، كما يظهر في الفيديو: "انت مركز معايا من أول الماتش". ورد الحكم عليه قائلاً: "أنا مش مركز معاك، أنا مركز مع كل اللاعبين."

"أنت مركز معايا من أول الماتش".. حوار بين زيزو وحكم المباراة خلال إصابة أبو جبل ❌



National Bank of Egypt البنك الأهلي المصري pic.twitter.com/s3dDRZ7pGc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2025

وانتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل 2-2 على ملعب استاد القاهرة الدولي.