" مركز معايا ".. تفاصيل مشادة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)
القاهرة - مصراوي
شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، مشادة كلامية بين أحمد السيد "زيزو" وحكم المباراة.
وقعت المشادة عندما تواجد زيزو داخل مرمى أبو جبل أثناء علاجه، حيث طلب الحكم من زيزو مغادرة منطقة الجزاء، لكنه رفض.
وقال زيزو للحكم، كما يظهر في الفيديو: "انت مركز معايا من أول الماتش". ورد الحكم عليه قائلاً: "أنا مش مركز معاك، أنا مركز مع كل اللاعبين."
"أنت مركز معايا من أول الماتش".. حوار بين زيزو وحكم المباراة خلال إصابة أبو جبل ❌— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2025
National Bank of Egypt البنك الأهلي المصري pic.twitter.com/s3dDRZ7pGc
وانتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل 2-2 على ملعب استاد القاهرة الدولي.
