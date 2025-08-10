مباريات الأمس
إعلان

شجار ياسر وسقوط داري.. لقطات لم تشاهدها في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

12:46 ص الأحد 10 أغسطس 2025
تعادل النادي الأهلي مع نظيره مودرن سبورت إيجابيا 2-2، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأحداث المثيرة مبكرا، حيث رصدت عدسة "مصراوي" سقوط أشرف داري على أرضية ملعب ستاد القاهرة أثناء الإحماءات، وسط ضحك طاهر محمد طاهر وجراديشار وأحمد نبيل كوكا.

ومع إطلاق طارق مجدي صافرة البداية، أخذ الفريقين يبحثان عن تسجيل هدف التقدم، وحرصت جماهير الأهلي على الهتاف لأحمد مصطفى زيزو.

وانتهى شوط المباراة الأول دون تسجيل أي أهداف من قبل الفريقين، بعد احتساب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من ضائع.

وبدأ الشوط الثاني بأحداث مثيرة، حيث افتتح أحمد رضا التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 50، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التعادل بعدها بـ8 دقائق.

والتقطت الكاميرات حسام حسن مدرب منتخب مصر في المقصورة الرئيسية يشاهد لقاء الأهلي ومودرن استعدادا لحسم القائمة النهائية لمعسكر سبتمبر.

وأضاف حسام حسن الهدف الثاني لمودرن سبورت بضربة رأسية في الدقيقة 74، ليرد عليه ياسين مرعي بعد 5 دقائق بضربة رأسية أيضًا.

وأطلق طارق مجدي صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد احتساب 9 دقائق وقت بدلا من ضائع.

ودخل ياسر إبراهيم في مشادة كلامية مع حكم المباراة بعد انتهائها، حيث اعترض لاعب الأهلي على تكرار سقوط لاعبي مودرن سبورت في الدقائق الأخيرة.

الأهلي إمام عاشور ياسر إبراهيم أشرف داري الدوري المصري مودرن سبورت زيزو أحمد رضا منتخب مصر
إعلان

