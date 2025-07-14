كتب- نهى خورشيد:

وجّه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، انتقادات للمجلس الحالي للنادي، مؤكدًا أنه يتعامل بـ"شخصنة" مع رموز القلعة البيضاء ولا يقدّر أبناء النادي.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية:"فاروق جعفر قال أنا أهلاوي، وهو فعلاً أهلاوي، وتصريحاته عن مجاملة الحكام للزمالك في أفريقيا غير دقيقة".

وأضاف: "كل أبناء الزمالك جاهزون لخدمة النادي في أي وقت".