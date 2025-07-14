محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"
01:49 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:
وجّه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، انتقادات للمجلس الحالي للنادي، مؤكدًا أنه يتعامل بـ"شخصنة" مع رموز القلعة البيضاء ولا يقدّر أبناء النادي.
وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية:"فاروق جعفر قال أنا أهلاوي، وهو فعلاً أهلاوي، وتصريحاته عن مجاملة الحكام للزمالك في أفريقيا غير دقيقة".
وأضاف: "كل أبناء الزمالك جاهزون لخدمة النادي في أي وقت".
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