خطوة بخطوة.. كيفية معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات 2026

كتب : عمر صبري

03:00 ص 24/04/2026

المجلس الأعلى للجامعات

أوضح المجلس الأعلى للجامعات الخطوات والمستندات المطلوبة والمقابل المادي لإجراء معادلة شهادة، وذلك خلال عام 2026.

رابط وخطوات معادلة الشهادات في مصر 2026

للاطلاع على المستندات المطلوبة والمقابل المادي لإجراءات المعادلة، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

1- زيارة بوابة المجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا:

2- الدخول على "الخدمات الإلكترونية" ثم "معادلة الدرجات العلمية".

3- قراءة الإرشادات جيدًا والاطلاع على المستندات المطلوبة.

4- لتقديم طلب المعادلة، يتعين الضغط على "تقديم طلب معادلة جديد" واستكمال الإجراءات على النظام الإلكتروني حتى نهايتها.

5- يتم طباعة تقرير طلب المعادلة، ثم إرساله مرفقًا به أصول المستندات أو صورة موثقة منها أو صورة طبق الأصل منها (وهي عبارة عن صورة ضوئية أبيض وأسود من المستندات مستوفية التصديقات ومختوم عليها بختم "صورة طبق الأصل" حي وأصلي) + إيصال سداد المقابل المادي للإجراءات.

6- يتم الإرسال بالبريد السريع على العنوان التالي: إدارة المعادلات - المجلس الأعلى للجامعات - مبنى جامعة القاهرة - الجيزة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه لا تبدأ الإجراءات إلا بوصول الطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن

الأعلى للجامعات معادلة شهادة الأوراق المطلوبة لمعادلة الشهادات

