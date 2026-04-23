سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات

كتب : وكالات

09:47 م 23/04/2026

البحرية الأمريكية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن البحرية الأمريكية تمتلك حاليا 19 سفينة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها حاملتا طائرات، إضافة إلى سبع سفن في المحيط الهندي، وفق ما قاله مسؤول أمريكي.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تجري حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" عمليات فرض حصار أمريكي في بحر العرب منذ 16 أبريل الجاري.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الجيش الأمريكي ينفذ حصار على الموانئ الإيرانية باستخدام جزء كبير من هذه القوة منذ 13 أبريل 2026، كما أعاد توجيه ما لا يقل عن 33 سفينة حتى اليوم الخميس.

وأضافت "سي إن إن" أن القوات الأمريكية صعدت إلى متن ثلاث سفن على الأقل، من بينها سفينتان في المحيط الهندي على بعد نحو 2000 ميل من الخليج العربي، وكانت أحدث عملية صعود ليل الأربعاء عندما تم اعتلاء "سفينة بلا جنسية خاضعة للعقوبات" كانت تنقل نفطًا من إيران.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن السفن الـ19 الموجودة حاليًا في المنطقة تشمل حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن وجيرالد آر. فورد"، إلى جانب عدد من المدمرات هي: "بينبريدج، وتوماس هادنر، وفرانك إي. بيترسن جونيور، وديلبرت دي. بلاك، ومايكل مورفي، وميتشر، ورافائيل بيرالتا، وسبروانس، وميليوس، وتشرشل، وتروكستون، وماهان".

كما تضم سفن القتال الساحلي "كانبيرا" و"تولسا"، إضافة إلى مجموعة الإنزال البرمائي التي تشمل "تريبولي" كسفينة هجومية برمائية، و"نيو أورلينز" كسفينة نقل برمائية، و"راشمور" كسفينة إنزال.

وفي المحيط الهندي، تعمل سفن إضافية هي: "جون فين، وبينكني، وهيغينز، وموستين، ومكفول، وجون إل. كانلي، وسانتا باربرا".

