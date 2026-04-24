كشف الإعلامي جمال الغندور” أن المستشار أشرف عبد العزيز محامي أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، تقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم للاستفسار عن أسباب تأخر الإعلان عن القرار النهائي في أزمته مع ناديه السابق الزمالك مع المطالبة بالإسراع في حسم الملف.

اتحاد الكرة يوضح موقفه من أزمة زيزو

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إحالة المذكرة المقدمة من محامي اللاعب إلى لجنة شؤون اللاعبين باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في الشكاوى والنزاعات بين اللاعبين والأندية.

وأضاف أن مصادر داخل الاتحاد أكدت للمحامي أن مجلس الجبلاية لا يتدخل في أعمال اللجان وأنها تعمل بشكل مستقل وقراراتها نافذة، مشيرة إلى أن المذكرة تم تحويلها رسمياً إلى لجنة شؤون اللاعبين لاستكمال النظر في القضية.

