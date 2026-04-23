قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إنها تتعرض أحيانًا لمحاولات للتأثير عليها بطرق غير قانونية أثناء تعاملها مع قضايا الأسرة، مشيرة إلى أنها تلتزم فقط بالعمل في إطار القانون ولا تقبل أي ممارسات خارجه.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن بعض الأشخاص عرضوا عليها مبالغ مالية كبيرة مقابل التدخل لإعادة الأطفال في قضايا الحضانة، لكنها رفضت تمامًا، مؤكدة أن هذا النوع من التدخلات لا يمكن أن يحدث خارج إطار حكم قضائي.

استعادة الطفل لا تتم إلا بقرار قضائي

أوضحت نهاد أبو القمصان، أن استعادة الطفل في مثل هذه القضايا لا تتم إلا بقرار من القضاء، عبر نيابة الأسرة وقاضي التنفيذ، مؤكدة أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ الأحكام، وليس أي أطراف خارجية أو ممارسات غير قانونية.

وشددت على أنها لا تتعامل إلا وفق القانون، ولا يمكن أن تلجأ إلى أي وسائل غير مشروعة أو "بلطجة"، على حد وصفها، لتنفيذ أحكام أو تسويات في قضايا الأسرة.

الفارق بين وجود القانون وبين آلية تنفيذه

فرّقت "أبو القمصان"، في سياق حديثها، بين وجود القانون وبين آلية تنفيذه، مؤكدة أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في النصوص القانونية بقدر ما ترتبط بضعف الإجراءات والتنفيذ داخل منظومة التقاضي.

ولفتت إلى أن مصر لديها قانون لتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة صدر عام 2004، كان من المفترض أن يحدث نقلة نوعية في هذا الملف، إلا أن تطبيقه ظل محدودًا، باستثناء إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وأضافت أن هذه المكاتب كان الهدف منها تسوية النزاعات قبل الوصول إلى المحاكم، لكنها في الواقع تفتقد إلى القوة الإلزامية، ما جعل تأثيرها محدودًا رغم أهميتها في تخفيف حدة القضايا الأسرية.

وأكدت "أبو القمصان" أنها تعتمد بشكل كبير على التسويات الودية خارج ساحات القضاء، مشيرة إلى أنها تنجح في إنهاء عدد كبير من النزاعات عبر اتفاقات موثقة بين الأطراف، يتم اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، حديثها بالتأكيد على أن تطوير منظومة الأسرة في مصر يحتاج إلى تفعيل حقيقي للقوانين القائمة، وتسهيل الإجراءات، بدلًا من الدخول في نزاعات طويلة تستنزف جميع الأطراف دون حلول جذرية.

