أصدرّت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 383 لسنة 2026، بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم بمحافظة سوهاج.

المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة، في إطار الإجراءات المنظمة للتخطيط العمراني، وبعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة، وموافقات الجهات المعنية، من بينها موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث الحيز العمراني للمدينة، وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على المخطط الاستراتيجي العام بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات.

كما تضمن القرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم، استنادًا إلى كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

