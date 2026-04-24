الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب : محمد نصار

05:00 ص 24/04/2026

الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من السبت 25 إلى الأربعاء 29 أبريل 2026.

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم السبت 25 أبريل، حيث تصل إلى 38 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل على القاهرة 32 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا.

كما تنشط الرياح يوم السبت 25 أبريل على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ويصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح).

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح يوم الأحد 26 أبريل على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح من الإثنين 27 أبريل إلى الأربعاء 29 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

احتفال حسن شحاتة وأحفاده بفوز الزمالك على بيراميدز (صورة)
