الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

احتفال حسن شحاتة وأحفاده بفوز الزمالك على بيراميدز (صورة)

كتب : نهي خورشيد

10:37 م 23/04/2026

احتفل حسن شحاتة رفقة نجله وأحفاده

احتفل حسن شحاتة رفقة نجله وأحفاده، بفوز الفريق الكروي بنادي الزمالك على حساب نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

مشاركة نجل أسطورة الزمالك


ونشر كريم حسن شحاتة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لحسن شحاتة معه وأحفاده خلف شاشة التلفاز مع علامة النصر، معلقاً:"مبروك ماتش بيراميدز".


هدف فوز الزمالك اليوم


وجاء هدف فوز الزمالك الوحيد بعد تمريرة متقنة من شيكو بانزا إلى زميله البرازيلي خوان بيزيرا الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك أحمد الشناوي في الدقيقة 84.


ترتيب الفارس الأبيض


وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ49 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليقترب خطوة أخرى من حسم لقب البطولة المحلية.

مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة
