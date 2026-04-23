احتفل حسن شحاتة رفقة نجله وأحفاده، بفوز الفريق الكروي بنادي الزمالك على حساب نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

مشاركة نجل أسطورة الزمالك



ونشر كريم حسن شحاتة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لحسن شحاتة معه وأحفاده خلف شاشة التلفاز مع علامة النصر، معلقاً:"مبروك ماتش بيراميدز".



هدف فوز الزمالك اليوم



وجاء هدف فوز الزمالك الوحيد بعد تمريرة متقنة من شيكو بانزا إلى زميله البرازيلي خوان بيزيرا الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك أحمد الشناوي في الدقيقة 84.



ترتيب الفارس الأبيض



وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ49 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليقترب خطوة أخرى من حسم لقب البطولة المحلية.

إقرأ أيضاً:

محمد صلاح يشارك الجمهور صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس





سيدات طائرة الأهلي يتوجن بإفريقيا ويبلغن مونديال الأندية



