إعلان

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:00 ص 24/04/2026

السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ السيد الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل "قادةً وضباطًا وجنودًا"، والشعب المصري، بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء.

وقال "الشريف"، في بيان، إن تحرير أرض سيناء المباركة جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة الباسلة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر، ومن رجالها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأكد نقيب الأشراف أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها - ولا يزال يقدمها - الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها.

ودعا المصريين جميعًا إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد.

كما دعا المولى عز وجل أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا - وما زالوا يضحون - بأنفسهم، وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر: "تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي"
نصائح طبية

أخبار مصر

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

