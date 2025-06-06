أول رد فعل لزيزو بعد انتقاله للنادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة، إعلان النادي الأهلي التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لمدة 4 مواسم قادما من نادي الزمالك.

وبعدما أعلن الأهي الصفقة بشكل رسمي، قام زيزو بإلغاء متابعة نادي الزمالك عبر منصة "إنستجرام".

كما قام أحمد مصطفى بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة "إنستجرام".

وتوجه زيزو إلى مطار القاهرة منذ قليل من أجل اللحاق ببعثة النادي الأهلي المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.