الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل مع إسبانيا

كتب : محمد خيري

02:25 م 01/04/2026

منتخب مصر

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الأراضي الإسبانية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، على أن تصل إلى القاهرة فجر غد الخميس.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع نظيره الإسباني في المباراة الودية التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "آر سي دي إي" بمدينة برشلونة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر ينهي معسكر مارس

وأنهى المنتخب الوطني معسكره خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس بتحقيق فوز كبير على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، قبل أن يتعادل مع إسبانيا بدون أهداف.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
