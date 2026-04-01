قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في مجموعة حسم اللقب بالمرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تنطلق منافساتها خلال شهر أبريل الجاري، بمشاركة الفرق السبعة الأولى في جدول الترتيب.

ومنح توروب لاعبي الفريق راحة لمدة يومين لالتقاط الأنفاس، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لمباريات المرحلة الحاسمة من المسابقة.

عودة لاعبو الأهلي للتدريبات الجمعة

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك بعد خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب.