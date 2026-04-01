الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

قرار من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

كتب : محمد خيري

01:50 م 01/04/2026

ياس توروب مدرب الأهلي

قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في مجموعة حسم اللقب بالمرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تنطلق منافساتها خلال شهر أبريل الجاري، بمشاركة الفرق السبعة الأولى في جدول الترتيب.

ومنح توروب لاعبي الفريق راحة لمدة يومين لالتقاط الأنفاس، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لمباريات المرحلة الحاسمة من المسابقة.

عودة لاعبو الأهلي للتدريبات الجمعة

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك بعد خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب.

فيديو قد يعجبك



مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق