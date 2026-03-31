رسميًا.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027

كتب : أحمد الجندي

08:36 م 31/03/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم ١٢ سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

موعد انطلاق الدراسة بالجامعات

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى دراسة علمية متخصصة لقياس مستوى جودة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نسب الأداء، وهو ما يعكس فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتطوير العملية التعليمية، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نظام تعليمي أكثر جودة وكفاءة.

فيديو قد يعجبك



على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
التعليم العالي تحسم موقف الدراسة بالجامعات غدًا
جامعات ومعاهد

التعليم العالي تحسم موقف الدراسة بالجامعات غدًا
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026