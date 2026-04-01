قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل مصطفى شوبير

كتب : مصراوي

12:33 م 01/04/2026 تعديل في 01:27 م

مصطفى شوبير من مباراة مصر وإسبانيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود عروض لمصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بعد تألقه في مباراة إسبانيا.

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، سلبيا مع المنتخب الإسباني، المصنف الأول عالميا (تراجع مركز بعد المباراة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس.

وشهد المباراة تألق لافت لحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مصطفى شوبير، إذ حصل على أعلى تقييم في اللقاء.

مصير مصطفى شوبير

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "مصطفى شوبير غير معروض لبيع أو حتى الإعارة، وعقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسنبدأ التفاوض معه بنهاية الموسم الحالي لتوقيع عقد جديد".

وأضاف: "سيتم تقديره ماديا بشكل يليق بما يقدمه مع الفريق وكحارس دولي، ولم يصل للأهلي أي عروض رسمية للاعب في الأيام الماضية، ربما هناك أندية تواصلت مع اللاعب بشكل مباشر لكن بعيدا عن الأهلي".

