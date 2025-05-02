متى يحسم الزمالك مصير عبدالله السعيد؟ قرار من لجنة التخطيط

كتب - محمد خيري:

يسعى نادي الزمالك، لتجديد عقد عبدالله السعيد، لاعب الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل لأي فريق مجانا.

الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد، في الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من نادي بيراميدز، بعقد لمدة موسم ونصف، وقدم اللاعب مستوى مميز رفقة الأبيض، وحصل على بطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الأهلي.

نادي الزمالك تحدث مع "السعيد" في الفترة الماضية، من أجل حسم ملف التجديد، ولكن اللاعب طالب التأجيل في هذه الفترة.

قرار من لجنة التخطيط بشأن تجديد عقد السعيد

وفي المقابل، قررت لجنة التخطيط بنادي الزمالك، والتي تضم الثلاثي أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، علف ملف التجديد لعبدالله السعيد، بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

جاء قرار لجنة التخطيط، من أجل توفير نوع من الاستقرار الذهني لدى اللاعب للتركيز في المرحلة الحالية، في ظل المنافسة على بطولتي الدوري المصري، وكأس مصر، حيث يخوض المباراة النهائي في مواجهة بيراميدز.