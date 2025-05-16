"بعد غياب موسم".. المقاولون العرب يعود إلى الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق المقاولون العرب، من تحقيق الفوز على حساب نظيره السكة الحديد بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة دوري المحترفين المصري.

وبهذا الفوز، ضمن فريق المقاولون العرب الصعود إلى الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الموسم المقبل 2025-2026، بعد موسم واحد قضاه ذئاب الجبل في دوري المحترفين.

ويحتل فريق المقاولون العرب، صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري، برصيد 76 نقطة جمعهم من 36 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويعد فريق المقاولون العرب أحد أعرق الفرق المصرية، حيث سبق له التتويج بالعديد من البطولات، منها حصد بطولة كأس مصر في 3 مناسبات، ثلاثة ألقاب أيضًا لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية ولقب وحيد لكلا من بطولة الدوري المصري والسوبر المصري.

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