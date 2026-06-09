أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، اليوم الثلاثاء، استمراره في رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، كذلك استمرار عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر.

مصير عماد النحاس مع النادي المصري

وأكد أبو علي تمسك إدارة النادي بالحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي شهدها الفريق خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن عماد النحاس سيواصل مهمته على رأس الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا موسمًا مميزًا تُوج بالحصول على كأس عاصمة مصر، الأمر الذي يستوجب البناء على ما تحقق ومواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات.

كواليس تراجع كامل أبو علي عن الاستقالة من رئاسة المصري

وأشار رئيس النادي المصري إلى أن قراره بالاستمرار في رئاسة النادي جاء استجابة لرغبة جماهير المصري، وحرصًا على استكمال المشروعات والخطط التي بدأت الإدارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والعمل على تعزيز مكانة النادي في مختلف البطولات.

الموقف المالي وجدولة ديون ومستحقات لاعبي النادي المصري

وشدد على أن النادي المصري نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق استقرار إداري ومالي انعكس بصورة مباشرة على نتائج الفريق داخل الملعب، حيث سددت الإدارة الديون والالتزامات المالية المستحقة على النادي، إلى جانب الوفاء بكافة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والعاملين، وهو ما أسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أن توفير بيئة مستقرة داخل النادي منح اللاعبين والجهاز الفني التركيز الكامل على المنافسات الرياضية، ما انعكس إيجابيًا على الأداء والنتائج.

صفقات وطموحات النادي المصري في الدوري الممتاز الموسم الجديد

واختتم أبو علي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تسعى لمواصلة مسيرة النجاح خلال الموسم المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على المنافسة بقوة في مختلف البطولات، خاصة مع اقتراب الانتهاء من مشروع استاد النادي المصري الجديد وعودة الفريق إلى اللعب على أرضه وبين جماهيره.