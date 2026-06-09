الاتحاد السكندري يكشف هوية مدربه الجديد للموسم القادم

كشف نادي الاتحاد السكندري، عن تعيين حمزة الجمل مديرًا فنيا للفريق في الموسم القادم، وقد أقال نادي الاتحاد السكندري ميلود حمدي من تدريب الفريق، عقب نهاية الموسم الماضي.

وأكد نادي الاتحاد السكندري، أنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لـ حمزة الجمل يوم الأحد القادم، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب، والتشكيل الجديد للجهاز الفني.

ويخوض حمزة الجمل، تجربة جديدة في الدوري المصري، بعد رحيله عن تدريب إنبي، قبل نهاية الموسم، وخاض حمزة الجمل، مع فريق إنبي موسم ونصف، حيث قاد الفريق إلى المنافسة في مجموعة اللقب بالموسم المنقضي، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي كأس رابطة الأندية.

ونجح الاتحاد السكندري، في الابتعاد عن الهبوط لدوري المحترفين حيث أنهى زعيم الثغر موسمه الماضي في المركز العاشر، وذلك التغيير جاء للحفاظ على مكانة الاتحاد السكندري واسترجاع منافساته في الدوري المصري.