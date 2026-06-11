أنطوان بيل لمصراوي: "أتوقع وصول منتخب المغرب إلى نهائي المونديال"

تحدث جوزيه أنطوان بيل، حارس مرمى الكاميرون السابق، عن كأس العالم 2026، وتوقعاته للمنتخبات الأفريقية في البطولة.

توقعات أنطوان بيل لكأس العالم 2026

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيادة عدد المنتخبات تعني بطولة أكبر، لكنها لا تعني بالضرورة بطولة أفضل، نقطة النهاية تبقى المباراة النهائية بين فريقين. التوسع يعني فقط أن نقطة النهاية أصبحت أبعد".

وأشار إلى أنه ليس متأكدا من وصول منتخب أفريقي إلى نهائي المونديال، لكنه واثقا من حدوث ذلك يوما ما.

وأضاف عن منتخب مصر في وجود محمد صلاح: "لطالما كان منتخب مصر فريقًا صعبًا على أي منافس، الآن عليه أن ينتقل من كونه منتخبًا يصعب هزيمته إلى منتخب يهزم الآخرين".

واختتم: "المغرب كان أول منتخب أفريقي يتجاوز الدور الأول، ثم أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي، وربما يكون أيضًا أول منتخب أفريقي يصل إلى النهائي، لديهم كل المقومات التي تسمح لهم بمواصلة التطور".

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