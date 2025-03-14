بيسيرو: "منسي يغيب عن لقاء سموحة.. و 5 آلاف مشجع أحسن من مفيش"

كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غيابات الفريق ضد سموحة، في اللقاء المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدا، في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نسعى لتحقيق لقب كأس مصر، ونحارب لحصد كافة البطولات التي نشارك فيها، لا بد وأن نكون في أفضل حالاتنا الفنية، وأن يكون هناك تركيز كامل من الجهاز الفني واللاعبين، لاسيما وأن مباريات الكأس بمثابة مباراة الفرصة الواحدة، نتحدث جميعاً جهاز فني ولاعبين قبل المباراة، ولكن الـ90 دقيقة دائماً هي الفيصل، والمباريات تُكسب داخل الملعب وليس خارجها".

وأضاف: "ناصر منسي يغيب عن المباراة ومحمود جهاد أيضا، لكن يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة، قد ألجأ في بعض الأوقات للتدوير بين اللاعبين، ولكن هذا لا يعتمد على كون المباراة في بطولة الدوري أو الكأس، لأن هدفي دائماً هو الدفع بأفضل 11 لاعباً من حيث الجاهزية لاسيما وأن الفريق يضم عناصر أكثر بكثير مميزين من الناحية الفني".

واختتم عن الحضور الجماهيري: "سعيد أن جماهير الزمالك سيكون موجودا، أفهم أن الجماهير تكون حاضرة البطولة من ربع النهائي"، ورد مازحا على أحد المراسلين بشأن طرح 5 آلاف تذكرة: "مينفعش نزودهم ونخليهم 15، لكن 5 آلاف أحسن من مفيش".

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