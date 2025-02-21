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سعادة بيسيرو ومفاجأة الثنائي في القمة.. ماذا يدور داخل معسكر الزمالك؟

06:15 ص الجمعة 21 فبراير 2025
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 12_10
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 17_14
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 11_9
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يسود حالة من التفاؤل لدى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك خلال المعسكر الحالي، قبل مواجهة الأهلي.

ودخل نادي الزمالك، معسكرا مغلقا، في الإسماعيلية، أمس الأربعاء، ويخوض تدريباته على ملعب هيئة قناة السويس، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع مصراوي، وفقا لمصدر مطلع، أن هناك حالة من السعادة والتفاؤل لدى المدير الفني البرتغالي، من المعسكر المقام حاليا، في الإسماعيلية، من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

وأوضح المصدر، أن جوزيه بيسيرو، معجب بملعب هيئة قناة السويس، وبجودة أرضيته، الذي يساعد اللاعبين على التدريبات، بجانب عدم تعرض أي لاعب للإصابة.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني معجب أيضا بقدرات الثنائي الجديد، صلاح مصدق، وأحمد الجفالي، ويرى أنهم سيكون لهما دورا في مباراة القمة المقبلة، وطالبهم بالتركيز الشديد في التدريبات.

واختتم المصدر، أن أن بيسيرو، يركز حاليا على بعض الخطط، وفقا لرؤيته للنادي الأهلي في المباريات الماضية، ويحفظ اللاعبين التعليمات، التي يتجنب خلالها تكرار أخطاء المباراة الماضية، ويعلم جيدا حجم المنافس.

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