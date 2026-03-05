"أوراسكوم" توافق علي المساهمة في تأسيس شركة في مجال الأستثمار الرياضي

أعلنت شركة "أوراسكوم" موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في تأسيس شركة مساهمة متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة والقرارات الوزارية المنظمة له، وكذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، على أن تنتقل إليها ملكية نادي الجونة بكافة حقوقه والتزاماته، مع احتفاظ أعضاء النادي الحاليين بحق الاستمرار في عضويتهم وفقًا لرغبتهم الشخصية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها بالبورصة اليوم، أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، التابعة لها النادي، ستكون مساهمًا رئيسيًا في الشركة التي سيتم تأسيسها، على أن يخرج النادي من مظلتها فور اكتساب الشركة الجديدة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري.

كما وافق مجلس الإدارة على مشروع توزيع الأرباح المزمع عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة، والذي يتضمن توزيع أسهم مجانية من خلال زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من رسملة جزء من الأرباح المرحلة، بإجمالي عدد أسهم زيادة قدره 2.51 مليار سهم، ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 3.65 مليار سهم، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

