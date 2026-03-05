"توسيع قاعدة الممارسة".. تفاصيل زيارة وزير الرياضة لمحافظ الإسكندرية

في أولى جولاته التفقدية داخل محافظة الإسكندرية، التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمحافظ الإسكندرية بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في أداء مسؤولياته بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية الشاملة.

تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مختلف المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، بهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن ترحيبه بالزيارة، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة في القطاعين الشبابي والرياضي، يمكن تعظيم الاستفادة منها عبر التنسيق المستمر مع الوزارة. كما أشار إلى تطلع المحافظة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، لرفع كفاءة المنشآت القائمة وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستوعب طاقات الشباب وتدعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.